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Ракурс
Антидопинговый «Акт Родченкова» принято в США, фото — EPA

В США поддержали введение уголовной ответственности за допинговый сговор

23 окт 2019, 17:01
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Антидопинговый «Акт Родченкова» одобрен Палатой представителей США.

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За участие в международных допинговых сговорах документ вводит уголовную ответственность. Об этом сообщается в Твиттер Антидопингового американского агентства.

Законопроект одобрен 22 октября. Он предусматривает штрафы до 1 млн долл, а также лишение свободы на срок до 10 лет. Соответствующие меры могут быть применены к участникам схем, которые способны влиять на международные спортивные соревнования с помощью допинга.

Принятие «Акта Родченкова» поддержали спортивные организации США, включая паралимпийский комитеты и Национальное антидопинговое агентство. Их представители считают, что это положительно повлияет на контроль по соблюдению антидопингового законодательства. Документ должен получить одобрение Сената США.

Сам Родченков прокомментировал одобрение акта. Он заявил, что в мире борьба с допингом достигла нового уровня эффективности.

Григорий Родченков — российский химик-аналитик. В 2016 году стал информатором Всемирного антидопингового агентства WADA. Он рассказал, что ФСБ РФ организовала схемы подмены допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Это сделано, чтобы скрыть практику использования допинга спортсменами, представляющими сборную РФ.

Напомним, в сентябре Всемирное антидопинговое агентство WADA обвинило Россию в «манипулировании» данным Московской антидопинговой лаборатории. Агентство обязало российскую сторону дать соответствующие объяснения.

Источник: Ракурс


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