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Похищенного 3-месячного ребенка в Киеве нашли. Фото: Zn.ua
Похищенного 3-месячного ребенка в Киеве нашли (ФОТО)https://racurs.ua/n128485-pohischennogo-3-mesyachnogo-rebenka-v-kieve-nashli-foto.htmlРакурс
Похищенный 3-месячный мальчик в Киеве найден и сейчас находится у своих родителей. Разыскать злоумышленницу, которая похитила ребенка, полицейские смогли в поселке Софиевская Борщаговка Киевской области.
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Ребенок здоров и невредим, в скором времени его осмотрят медики. Злоумышленницу, которая сегодня утром похитила ребенка в поселке Коцюбинское Киевской области задержали, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства и причины похищения младенца.
По факту преступления в полиции начали уголовное производство по статье «незаконное лишение свободы или похищение человека». Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что похищение малыша произошло утром 23 октября. В поселок Коцюбинское приехала неизвестная женщина, которая якобы хотела познакомиться с малоимущей семьей ребенка. Когда женщины решили прогуляться по городу, злоумышленница похитила грудного ребенка и скрылась с ним на легковом автомобиле серого цвета.
В области ввели план «перехват», после чего удалось остановить автомобиль, в котором скрывалась похитительница, но ее самой в нем не было. Водитель транспортного средства рассказал, что подвозил похожую женщину с ребенком.
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