Похищенного 3-месячного ребенка в Киеве нашли. Фото: Zn.ua

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Ракурс

Похищенный 3-месячный мальчик в Киеве найден и сейчас находится у своих родителей. Разыскать злоумышленницу, которая похитила ребенка, полицейские смогли в поселке Софиевская Борщаговка Киевской области.

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Ребенок здоров и невредим, в скором времени его осмотрят медики. Злоумышленницу, которая сегодня утром похитила ребенка в поселке Коцюбинское Киевской области задержали, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства и причины похищения младенца.

По факту преступления в полиции начали уголовное производство по статье «незаконное лишение свободы или похищение человека». Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что похищение малыша произошло утром 23 октября. В поселок Коцюбинское приехала неизвестная женщина, которая якобы хотела познакомиться с малоимущей семьей ребенка. Когда женщины решили прогуляться по городу, злоумышленница похитила грудного ребенка и скрылась с ним на легковом автомобиле серого цвета.

В области ввели план «перехват», после чего удалось остановить автомобиль, в котором скрывалась похитительница, но ее самой в нем не было. Водитель транспортного средства рассказал, что подвозил похожую женщину с ребенком.