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Реформа прокуратуры: из ГПУ уволили Горбатюка и Донского, которые вели дела Майдана, фото — Зеркало недели

Из Генпрокуратуры уволили Горбатюка и Донского, которые годами вели дела Майдана

23 окт 2019, 17:48
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Из Генеральной прокуратуры Украины уволили прокуроров Сергея Горбатюка и Алексея Донского, которые вели дела Майдана.

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Горбатюк возглавлял Управление специальных расследований, которое и занималось делами о преступлениях во время Революции достоинства. Эту информацию Горбатюк сообщил «Громадському».

Это своевольный приказ об увольнении, я еще не видел его. Правовых оснований увольнять следователей у них нет, — заявил Горбатюк и сообщил, что обжалует решение, считая его незаконным.

Донской, по его словам, написал заявление на прохождение переаттестации, но не того образца, который предлагали подписать в Генпрокуратуре.

Горбатюка не допустили к переаттестации на должности в Офис генерального прокурора. Вместе с ним не допустили еще более 200 прокуроров, среди которых был Донской. Для допуска к аттестации, которая началась сегодня, необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может приниматься во внимание анонимная информация о прокуроре, которую не нужно будет подтверждать официально.

«Ракурс» сообщал, что 21 октября в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах. Одновременно приказ ликвидировал в структуре одного из департаментов Управление организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории.

Источник: Ракурс


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