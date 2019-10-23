Переаттестация прокуроров: в Окружном админсуде обжаловали право использовать анонимки, фото — Reuters

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Ракурс

В Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск о новом порядке прохождения аттестации прокуроров. Заявитель оспорил право использовать анонимные сообщения во время этого процесса.

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ОАСК открыл производство в деле по иску Генпрокуратуры об обжаловании отдельных пунктов Порядка прохождения прокурорами аттестации, который утвердил приказ № 221 генпрокурора Руслана Рябошапки от 3 октября, сообщает «Судебная власть». Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства.

Истец просит суд признать противоправными и отменить два пункта документа, которые предусматривают, что кадровая комиссия при проведении собеседования во внимание может принимать сведения от физических и юридических лиц, в том числе и анонимные, которые могут свидетельствовать о несоответствии прокуроров критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели. По мнению истца, такие положения противоречат требованиям действующего законодательства и нарушают его право на защиту.

Напомним, в производстве суда уже находится дело об обжаловании Порядка прохождения прокурорами аттестации. Среди требований иска — признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора. Истец, имя которого не сообщается, просит суд приостановить действие приказа Рябошапки до решения дела по существу.

Напомним, что сегодня Генпрокуратура начала аттестацию с письменных тестов.