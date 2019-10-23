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Ракурс
Тимофей Милованов, фото: «5 канал»

«Не знаю»: министр экономики не смог назвать финпоказатели госкомпании, которую отправил на приватизацию (ВИДЕО)

23 окт 2019, 12:27
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время одной из телепрограмм не смог ответить на вопрос о финансовых показателей госкомпании «Объединенная горно-химическая компания», которую он передал в Фонд госимущества на приватизацию.

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Также Милованов не ответил, сколько государственная казна получит в результате этой приватизации, сообщает издание Bihus.info.

Не знаю, рынок покажет, — отметил министр.

Необходимость приватизации этой компании Милованов объяснил связанными с ней уголовными делами, которые расследует НАБУ. По мнению министра, эта компания была бы более прибыльной, если бы «на ней не крали».

Почему вы не спрашиваете, что лучше: бороться с коррупцией внутри государства, или приватизировать предприятие, чтобы с коррупцией боролся владелец? — отмечает министр.

По его словам, принимая решение о приватизации госкомпаний правительство руководствуется тремя критериями:

  • при каком владельце — государственном или частном — показатель доходности будет лучше;
  • сервисной функцией;
  • стратегической функцией.

В 2017 году «Объединенная горно-химическая компания» выплатила государству дивиденды в размере 333 млн грн. Ее чистая прибыль в этом году ожидается на уровне 244 млн грн.

Расследование НАБУ касаются предыдущего руководителя «Объединенной горно-химической компании» Руслана Журила, во время пребывания которого на этом посту компания заключала тендерные и экспортные контракты с его окружением.

Напомним, Милованов вчера рассказал, чего ожидают международные партнеры Украины от внедрения в нашем государстве рынка земли.


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999

«Не знаю»: министр экономики не смог назвать финпоказатели госкомпании, которую отправил на приватизацию (ВИДЕО)

Тимофей Милованов не смог ответить на вопрос о финансовых показателей госкомпании «Объединенная горно-химическая компания», которую он передал в Фонд госимущества на приватизацию

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