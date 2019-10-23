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Тимофій Милованов, фото: «5 канал»

«Не знаю»: міністр економіки не зміг назвати фінпоказники держкомпанії, яку відправив на приватизацію (ВІДЕО)

23 жов 2019, 12:27
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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов під час однієї з телепрограм не зміг відповісти на питання щодо фінансових показників держкомпанії «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», котру він передав до Фонду держмайна на приватизацію.

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Також Милованов не відповів, скільки державна казна отримає в результаті цієї приватизації, повідомляє видання Bihus.info.

Не знаю, ринок покаже, — зазначив міністр.

Необхідність приватизації цієї компанії Милованов пояснив пов’язаними з нею кримінальними справами, котрі розслідує НАБУ. На думку міністра, ця компанія була б більш прибутковою, якби «на ній не крали».

Чому ви не питаєте, що краще: боротися з корупцією всередині держави, чи приватизувати підприємство, щоб з корупцією боровся власник? — зауважує міністр.

За його словами, ухвалюючи рішення щодо приватизації держкомпаній уряд керується трьома критеріями:

  • при якому власникові — державному чи приватному — показник прибутковості буде кращими;
  • сервісною функцією;
  • стратегічною функцією.

У 2017 році «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» сплатила державі дивіденди в розмірі 333 млн грн. Її чистий прибуток у цьому році очікується на рівні 244 млн грн.

Розслідування НАБУ стосуються попереднього керівника «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» Руслана Журила, під час перебування котрого на цій посаді компанія укладала тендерні та експортні контракти з його оточенням.

Нагадаємо, Милованов вчора розповів, чого очікують міжнародні партнери України від запровадження в нашій державі ринку землі.


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