Тимофій Милованов, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n128403-rynok-zemli-v-ukrayini-mylovanov-rozpoviv-chogo-ochikuut-mijnarodni-partnery-video.html

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Міжнародні партнери України очікують, щоб ринок землі в нашій державі був детінізованим.

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Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив під час сьогоднішнього брифінгу за підсумками візиту до США.

Це наша внутрішня справа, який саме ринок землі ми зробимо, головне, щоб наш ринок був детінізований", — наголосив Милованов, коментуючи результати обговорення ринку землі під час зустрічей у Вашингтоні. — Це те, що наші партнери очікують, чи бажають, щоб було.

Головне, чим цікавились експерти — це яким чином ми забезпечимо підтримку середньому й малому фермерству, яким чином ми забезпечимо права власності людей, які сьогодні володіють землею, і яким чином ми будемо розвивати геокадастр, — зазначив міністр.

Милованов наголосив, що сьогодні в Україні де-факто вже існує ринок землі, який здійснюється через оренду. Він зазначив, що зараз через розмови про запровадження ринку землі в деяких районах вартість оренди земельних ділянок вже зросла вдвічі.

На його думку, це свідчить, що зараз ця ціна штучно занижена через відсутність конкуренції.

Нагадаємо, Милованов сьогодні під час брифінгу прокоментував образи, котрі нещодавно прозвучали на його адресу від олігарха Ігоря Коломойського.