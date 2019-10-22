Тимофей Милованов, фото: «112 Украина»

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Международные партнеры Украины ожидают, чтобы рынок земли в нашем государстве был детенизированным.

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Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в ходе сегодняшнего брифинга по итогам визита в США.

Это наше внутреннее дело, какой именно рынок земли мы сделаем, главное, чтобы наш рынок был детенизированным", — подчеркнул Милованов, комментируя результаты обсуждения рынке земли во время встреч в Вашингтоне. — Это то, что наши партнеры ожидают, или желают, чтобы было.

Главное, чем интересовались эксперты — это каким образом мы обеспечим поддержку среднему и малому фермерству, каким образом мы обеспечим права собственности людей, которые сегодня владеют землей, и каким образом мы будем развивать Геокадастр, — отметил министр.

Милованов подчеркнул, что сегодня в Украине де-факто уже существует рынок земли, который осуществляется через аренду. Он отметил, что сейчас из-за разговоров о введении рынка земли в некоторых районах стоимость оренды земельных участков уже выросла вдвое.

По его мнению, это свидетельствует, что сейчас эта цена искусственно занижена из-за отсутствия конкуренции.

Напомним, Милованов сегодня во время брифинга прокомментировал оскорбления, которые недавно прозвучали в его адрес от олигарха Игоря Коломойского.