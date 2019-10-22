Новости Украины

Евродепутат предупредила Зеленского об "опасности" Богдана. Фото: Лига

https://racurs.ua/n128402-evrodeputat-predupredila-zelenskogo-ob-opasnosti-bogdana.html

Ракурс

Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины, является опасным, так как у него своя повестка дня и не известно, на кого он работает. Об этом заявила вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел.

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Евродепутат считает, что никто не может предугадать то, какого рода законопроекты будет подавать Богдан. Именно поэтому глава ОПУ должен покинуть свою должность, сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Виола фон Крамон-Таубадел считает, что доноры и западные партнеры уже осознали всю опасность Богдана. По ее словам, пока он является самой важной фигурой в окружении президента Украины Владимира Зеленского, другим будет очень трудно.

Я сомневаюсь в целом в окружении президента Зеленского, в какой степени президент Зеленский правильно информирован. Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен, — сказала она.

Она напомнила, что именно Богдан присоединился к бывшему премьер-министру Азарову во время переговоров в России в 2013 году. Она считает, что доверия к такому человеку быть не может.

Как мы можем довериться тому, кто не чувствовал моральной необходимости уйти в отставку с правительственного поста в свете принятия «законов о диктатуре» в начале 2014 года, а затем со смертями Майдана? — задалась вопросом политик.

При этом она подчеркнула, что в окружении Зеленского есть профессионалы, но им будет сложно проявить себя, пока ОПУ будет руководить Богдан.

Напомним, что в сентябре «Схемы» сообщили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19−20 ноября 2013 года. После этого правительство резко изменило геополитический курс и остановило подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.