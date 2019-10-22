Новини України

Євродепутат попередила Зеленського про "небезпеку" Богдана. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n128402-ievrodeputat-poperedyla-zelenskogo-pro-nebezpeku-bogdana.html

Ракурс

Андрій Богдан, голова Офісу президента України, є небезпечним, так як у нього свій порядок денний і не відомо, на кого він працює. Про це заявила віце-президент комітету Асоціації «Україна — ЄС», депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадел.

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Євродепутат вважає, що ніхто не може передбачити те, якого роду законопроекти подаватиме Богдан. Саме тому глава ОПУ має залишити свою посаду, сказала вона в інтерв’ю агенству «Інтерфакс-Україна».

Віола фон Крамон-Таубадел вважає, що донори і західні партнери вже усвідомили всю небезпеку Богдана. За її словами, поки він є найважливішою фігурою в оточенні президента України Володимира Зеленського, іншим буде дуже важко.

Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, якою мірою президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в панові Богдані, тому що він дуже небезпечний, — сказала вона.

Вона нагадала, що саме Богдан приєднався до колишнього прем'єр-міністра Азарова під час переговорів у Росії в 2013 році. Вона вважає, що довіри до такої людини бути не може.

Як ми можемо довіритися тому, хто не відчував моральної необхідності піти у відставку з посади у світлі прийняття «законів про диктатуру» на початку 2014 року, а потім зі смертями Майдану? — задалася питанням політик.

При цьому вона зазначила, що в оточенні Зеленського є професіонали, але їм буде складно проявити себе, поки ОПУ керуватиме Богдан.

Нагадаємо, що у вересні «Схеми» повідомили, що Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19−20 листопада 2013 року. Після цього уряд різко змінив геополітичний курс і зупинив підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.