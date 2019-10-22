Рост ВВП: Минэкономики обнародовало два сценария событий в 2020 году, фото - INTV

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало два сценария роста ВВП в 2020 году.

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Экономика вырастет на 3,7% по консервативным оценкам и на 4,8% по оптимистическому сценарию развития событий. Об этом 22 октября сообщил на брифинге в правительстве заместитель министра Сергей Николайчук.

В 2019 году в Минэкономразвития также ожидают незначительное ускорение роста ВВП по сравнению с 2018 годом.

Если в предыдущий год ВВП рос на 3,3%, то в этом году ожидаем 3,5%. В 2020 году планируем ускорение роста до 3,7%, — рассказал Николайчук.

Министр экономики Тимофей Милованов сообщил на брифинге, что обновленный макроэкономический прогноз обнародуют официально после утверждения на заседании Кабмина. В Минэкономики довольны тем фактом, что прогноз роста Украины улучшается в то время, когда развитие мировой экономики замедляется.

Напомним, что проголосованный в первом чтении проект госбюджета-2020 рассчитан на основе макроэкономического прогноза Минэкономики, который составили весной этого года. Новый прогноз опубликуют до конца этого месяца.

Недавно Международный валютный фонд улучшил прогноз роста украинской экономики. По оценкам ведомства, в 2019 году рост ВВП Украины составит 3%, в 2020 — также 3%. В 2019 году рост украинской экономики будет соответствовать мировому уровню, который, согласно обновленным прогнозам МВФ, составит 3%. В 2020 году мировая экономика вырастет на 3,4%, ожидают в МВФ.

Ранее МВФ прогнозировал, что рост украинской экономики в 2019 году составит 2,7%, в 2020 году — 3%. Кроме того, МВФ ожидает снижения безработицы в Украине до 8,7% в этом году и до 8,2% в следующем.

В начале сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новое правительство поставило перед собой задачу достичь экономического роста на уровне не менее 40% в ближайшие пять лет.