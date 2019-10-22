Олег Гладковский, фото: Сергей Нужненко

https://racurs.ua/n128395-gladkovskogo-doprashivalo-nabu-advokat.html

Ракурс

Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), допрашивало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

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Об этом агентству «Українські новини» сообщил его адвокат Руслан Волынец.

По словам Волынца, допрос проходил 18 октября.

Он отметил, что по сути допроса как такового не было, поскольку все сводилось к тому, что вопросы Гладковскому задавал только адвокат.

НАБУ задержало Гладковского 17 октября. В ведомстве утверждают, что он пытался выехать из страны.

Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал его на два месяца с правом внесения залога на сумму 10 млн грн.

Вчера родственники Гладковского внесли за него требуемую сумму залога. Вскоре его отпустили.

Вчера адвокат Гладковского заявил, что его подзащитный планирует продолжить начатую за решеткой голодовку.

Комментируя ситуацию с Гладковским генпрокурор Руслан Рябошапка в своем Фейсбуке заверил, что он не сможет скрыться от следствия.

Он подчеркнул, что на бывшего первого заместителя секретаря СНБО возложен ряд обязанностей, среди которых — сообщать следствию о месте жительства или пребывания, не покидать территорию Киевской области, а также носить электронный браслет.

Напомним, в корпорации «Богдан» уверяют, что Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель.