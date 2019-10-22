Олег Гладковський, фото: Сергій Нужненко

https://racurs.ua/ua/n128395-gladkovskogo-dopytuvalo-nabu-advokat.html

Ракурс

Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), допитувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

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Про це агентству «Українські новини» повідомив його адвокат Руслан Волинець.

За словами Волинця, допит відбувався 18 жовтня.

Він зазначив, що по суті допиту як такого не було, оскільки все зводилося до того, що питання Гладковському задавав лише адвокат.

НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня. У відомстві стверджують, що він намагався виїхати з країни.

Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних даних. 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував його на два місяці з правом внесення застави на суму 10 млн грн.

Вчора родичі Гладковського внесли за нього необхідну суму застави. Невдовзі його відпустили.

Вчора адвокат Гладковського заявив, що його підзахисний планує продовжити розпочате за ґратами голодування.

Коментуючи ситуацію з Гладковським генпрокурор Руслан Рябошапка у своєму Фейсбуці запевнив, що він не зможе сховатися від слідства.

Він зазначив, що на колишнього першого заступника секретаря РНБО покладено низку обов’язків, серед яких — повідомляти слідству про місце свого проживання чи перебування, не залишати території Київської області, а також носити електронний браслет.

Нагадаємо, у корпорації «Богдан» запевняють, що Гладковський мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 в Брюссель.