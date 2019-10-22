Зростання ВВП: Мінекономіки оприлюднило два сценарії подій у 2020 році, фото — INTV

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оприлюднило два сценарії зростання ВВП у 2020 році.

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Економіка зросте на 3,7% за консервативними оцінками та на 4,8% за оптимістичним сценарієм розвитку подій. Про це 22 жовтня повідомив на брифінгу в уряді заступник міністра Сергій Ніколайчук.

У 2019 році в Мінекономрозвитку також очікують незначне прискорення зростання ВВП порівняно з 2018 роком.

Якщо у попередній рік ВВП зростав на 3,3%, то цього року очікуємо 3,5%. У 2020 році плануємо пришвидшення зростання, до 3,7%, — розповів Ніколайчук.

Міністр економіки Тимофій Милованов повідомив на брифінгу, що оновлений макроекономічний прогноз оприлюднять офіційно після затвердження на засіданні Кабміну. В Мінекономіки задоволені тим фактом, що прогноз зростання України покращується у той час, коли розвиток світової економіки уповільнюється.

Нагадаємо, що проголосований у першому читанні проект держбюджету-2020 розраховано на основі макроекономічного прогнозу Мінекономіки, який склали навесні цього року. Новий прогноз опублікують до кінця цього місяця.

Нещодавно Міжнародний валютний фонд покращив прогноз росту української економіки. За оцінками відомства, у 2019 році ріст ВВП України складе 3%, у 2020 — також 3%. У 2019 році ріст української економіки відповідатиме світовому рівню, котрий, згідно з оновленими прогнозами МВФ, становитиме 3%. У 2020 році світова економіка зросте на 3,4%, очікують в МВФ.

Раніше МВФ прогнозував, що ріст української економіки в 2019 році складе 2,7%, у 2020 році — 3%. Крім того, МФВ очікує зниження безробіття в Україні до 8,7% в цьому році та до 8,2% в наступному.

На початку вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що новий уряд поставив перед собою завдання досягти економічного зростання на рівні щонайменше 40% у найближчі п’ять років.