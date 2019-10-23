В Окружному адмінсуді оскаржили право використовувати анонімки під час атестації прокурорів

Переатестація прокурорів: в Окружному адмінсуді оскаржили право використовувати анонімки, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n128464-v-okrujnomu-adminsudi-oskarjyly-pravo-vykorystovuvaty-anonimky-pid-chas-atestaciyi-prokuroriv.html

Ракурс

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов щодо нового порядку проходження атестації прокурорів. Заявник оскаржив право використовувати анонімні повідомлення під час цього процесу.

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ОАСК відкрив провадження у справі за позовом до Генпрокуратури щодо оскарження окремих пунктів Порядку проходження прокурорами атестації, який затвердив наказ № 221 генпрокурора Руслана Рябошапки від 3 жовтня, повідомляє «Судова влада». Суд розгляне справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати два пункти документу, які передбачають, що кадровою комісією під час проведення співбесіди до уваги можуть братися відомості від фізичних та юридичних осіб, у тому числі і анонімно, які можуть свідчити про невідповідність прокурорів критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності. На думку позивача, такі положення суперечать вимогам чинного законодавства та порушують його право на захист.

Нагадаємо, в провадженні суду вже перебуває справа щодо оскарження Порядку проходження прокурорами атестації. Серед вимог того позову — визнати протиправним та скасувати наказ генерального прокурора. Позивач, ім’я якого не повідомляється, просить суд зупинити дію наказу Рябошапки до вирішення справи по суті.

Нагадаємо, що сьогодні Генпрокуратура розпочала атестацію зі складання письмових тестів.