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Ракурс
Зеленский назвал условие для проведения встречи в "нормандском формате". Фото: 5 канал

Зеленский назвал условие для проведения встречи в «нормандском формате»

23 окт 2019, 19:11
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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что лидеры Украины, России, Франции и Германии смогут провести встречу в «нормандском формате» только после разведения сил и средств на трех участках линии соприкосновения.

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Глава государства подчеркнул, что в данный момент развести силы и средства не получается из-за нарушений режима прекращения огня. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Токио.

Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой «формулы Штайнмайера» и когда у нас будет разведение на трех участках, — сказал он.

Президент Украины напомнил об успешном разведении сил в Станице Луганской и добавил, что сейчас идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом. Зеленский выразил надежду, что разведение сил все же состоится, после чего пройдет встреча в «нормандском формате».

Напомним, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что запланированная на 17 сентября встреча лидеров стран «нормандского формата» не состоялась из-за «технических причин» у российской стороны.​

Источник: Ракурс


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