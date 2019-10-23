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США сняли санкции с Турции. Фото: ТАСС

США сняли санкции с Турции

23 окт 2019, 19:59
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Дональд Трамп, президент США, отменил санкций против Турции, которые были введены в связи с началом операции «Источник мира» в Сирии.

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Американский лидер поручил министру финансов Стивену Мнучину отменить все санкции, введенные 14 октября, о чем сегодня сообщает ТАСС.

Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что США готовы восстановить действие санкций в отношении Турции, если американское руководство не будет удовлетворено ее шагами в Сирии.

Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится, — сказал Трамп.

Президент США пообещал «существенно увеличить таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары» в том случае, если Анкара нарушит договоренности с Вашингтоном.

При этом Трамп призвал другие страны помочь Турции укрепить контроль над границей с Сирией.

Напомним, что Минобороны Турции заявило о завершении военной операции на севере Сирии, поскольку США сообщили Анкаре, что курдские вооруженные формирования были выведены из этого региона до завершения 120-часового срока перемирия.


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