Викрадення дитини під Києвом: стали відомі мотиви. Фото: РИА

https://racurs.ua/ua/n128493-vykradennya-dytyny-pid-kyievom-staly-vidomi-motyvy.html

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Стали відомі мотиви жінки, яка викрала дитину у матері в селищі Коцюбинське Київської області. З’ясувалося, що жінка не може мати дітей і тому зважилася на такий крок.

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Викрадачка дитини розповіла, що збиралася «виховувати хлопчика як свого», про що сьогодні повідомила у Facebook громадська організація «Служба розшуку дітей».

Викрадачка зізналася, що дійсно навмисне викрала немовля і привезла його додому.

Планувала виховувати, як власного. І обдурити чоловіка, який тимчасово в іншій країні, що це їхня дитина. На такий відчайдушний і жорстокий крок жінка зважилася після чергового викидня, — зазначають активісти.

Зазначимо, що поліцейські Києва витратили всього 5 годин, щоб виявити дитини і затримати злочинницю.

Нагадаємо, що викрадення малюка відбулося вранці 23 жовтня. В селище Коцюбинське приїхала невідома жінка, яка нібито хотіла познайомитися з незаможної сім'єю дитини. Коли жінки вирішили прогулятися по місту, зловмисниця викрала немовля і зникла з ним на легковому автомобілі сірого кольору.

В області ввели план «перехоплення», після чого вдалося зупинити автомобіль, в якому втікла з місця викрадачка, але її самої в ньому не було. Водій транспортного засобу розповів, що підвозив схожу жінку з дитиною.