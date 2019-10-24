Олександр Дубінський пройшов тест на поліграфі. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n128496-nardep-dubynskyy-proyshov-test-na-poligrafi-staly-vidomi-poperedni-rezultaty-video.html

Ракурс

Олександр Дубінський, народний депутат від фракції «Слуга народу», пройшов тест на детекторі брехні.

Loading...

Політик визвався пройти тест на поліграфі у зв’язку з корупційним скандалом щодо причин, чому парламентар та деякі його колеги голосували під час засідання комітету ВРУ проти так званого антикорупційного законопроекту. За словами поліграфолога, згідно з тестом, Дубінський грошей не брав. Про це повідомлялося в онлайн-трансляція процедури проходження тесту на поліграфі.

Також нардеп не в курсі, хто з його однопартійців може бути причетним до корупційного скандалу. Дубінський пояснив, що не голосував за законопроект, бо він містив корупційну складову.

Запитання, пов’язане з тим, чому голосував проти цього законопроекту. Запитання, як би ми його об'єктивно не формулювали, він відповідав так, тому що він вважає, що там є корупційна складова, а не тому що йому дали хабар. Це запитання однозначно інтерпретувати не можна, бо туди підмішаний суб'єктивний компонент — людина вважає, що цей законопроект не потрібно ухвалювати, бо там точно є корупційна складова. Він на цьому наполягає, — зазначив поліграфолог.

Остаточний висновок проходження тесту на поліграфі обіцяють оприлюднити 28 жовтня.

Нагадаємо, що за факт ймовірного хабарництва в Раді взялася Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зареєструвала кримінальне провадження. Йдеться про розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ, щодо отримання 30 тис. дол. хабаря за голосування проти прийняття законопроекту про ліквідацію корупційних схем з об'єктами нерухомості.