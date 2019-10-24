Забруднення повітря в Україні: призначена повторна експертиза. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n128503-zabrudnennya-povitrya-v-ukrayini-pryznachena-povtorna-ekspertyza.html

Ракурс

Густий туман в Україні став приводом для проведення додаткової експертизи забруднення повітря. Її проведе Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища за участю незалежних лабораторій.

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Рішення про додаткову експертизу приймалося під час екстреної наради між главою відомства, керівництвом Гідрометцентру, ДСНС і Національної геофізичної лабораторії, повідомили в прес-службі міністерства.

За даними від Гидромедцентра, концентрації оксиду вуглецю в період з 15 по 21 жовтня 2019 р. в атмосферному повітрі більшості міст України залишалися в своїх звичних параметрах, тобто в тих значеннях, які для них властиві. Але це не означає що повітря в містах чисте, — зазначили у відомстві.

У Гідрометцентрі і ДСНС вважають, що стан повітря в Україні в межах норми як для поточної пори року. При цьому експерти все ж зафіксували перевищення викидів деяких забруднюючих речовин в промислових містах України.

В ході засідання було прийнято рішення привести українські показники до європейського формату, щоб була можливість порівняти якість повітря в Україні та інших країнах.

Нагадаємо, що забруднення повітря в України зафіксували відразу в п’яти містах. В Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові та Одесі концентрація оксиду вуглецю перевищила гранично допустиму норму. В повітрі також зафіксовано незначне перевищення по деяким іншим параметрам.