Режиссер Олег Сенцов. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n128507-ne-veru-v-prorossiyskiy-revansh-no-nastorajivaet-razdelennost-ukraincev-sencov.html

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Олег Сенцов, бывший пленник Кремля, заявил, что обеспокоен разделенностью и агрессивностью части украинцев.

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Режиссера настораживает то, что часть граждан агрессивно настроена против других украинцев, которые не разделяют их мнения. Он отметил, что «Майдан все еще расползается к объему всей страны и борется с совком». Об этом он сообщил в интервью «Новое время».

Меня настораживает наша разделенность и агрессивность, прежде всего к мнению других людей. Я провожу много встреч, разговариваю с людьми из разных социальных групп. И вот это отсутствие единения и злость очень бросаются в глаза. Нетерпимость к чужим мыслям и чужим поступкам. Если мнение другого человека в чем-то не совпадает с собственным, человек моментально становится врагом, общение прекращается, — говорится в интервью.

Сенцов не понимает, как украинцы могут враждовать между собой, когда страна живет в состоянии войны. Политический пленник уверен, что Украина не сможет решить вопрос Донбассу или оккупации Крыма, если будет отвлекаться на мелкие несогласия.

Режиссер также заявил, что не верит в то, что пророссийские силы снова придут к власти в Украине, поскольку украинский народ уже откололся от российского ига.

Напомним, украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов высказал свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском и прокомментировал марш «Нет капитуляции». Он заявил, что не считает, что украинская власть сдала интересы страны, согласившись на «формулу Штайнмайера».