Сергей Гаврилов попросил политического убежища в Украине, «ВКонтакте»

https://racurs.ua/n128505-smi-nazvali-imya-rossiyanina-kotoryy-bejal-v-ukrainu-i-poprosil-politicheskogo-ubejischa.html

Ракурс

Политическое убежище в Украине понадобилось россиянину Сергею Гаврилову, фигуранту дела «Нового величия». На днях он бежал из РФ в Украину.

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Гражданин РФ находился под домашним арестом. Об этом сообщает российское оппозиционное издание «Грани».

В разговоре с сотрудниками Госпогранслужбы Украины он пояснил, что принимал участие в акциях протеста против действующей кремлевской власти, а также посещать оппозиционные группы в соцсетях и сайты. После этого начались преследования со стороны российских силовиков, поэтому он решил бежать в Украину через Беларусь и прибыл в пункт пропуска «Сеньковка» в Черниговской области.

Гаврилов — инженер-программист, жил в Москве. Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела «Нового величия». В марте 2018 года всех их задержали представители правоохранительных структур. Каждому из обвиняемых грозит от 2 до 10 лет колонии.

Дело «Нового величия» — резонансный процесс о создании в 2017 году организации, члены которой обвиняются в планировании захвата власти в России. Правозащитники считают, что структура была создана российскими спецслужбами.

Ранее двое сотрудников российских органов внутренних дел попросили политического убежища в Украине. Они заявили, что их преследуют в России за соблюдение принципиальной позиции по противодействию преступности.