Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сергій Гаврилов попросив політичного притулку в Україні, «ВКонтакте»

ЗМІ назвали ім’я росіянина, який утік до України і попросив політичного притулку

24 жов 2019, 11:09
999

Політичний притулок в Україні знадобився росіянину Сергію Гаврилову, фігуранту справи «Нового величчя». Днями він утік із РФ до України.

Loading...

Громадянин РФ перебував під домашнім арештом. Про це повідомляє російське опозиційне видання «Грани».

У розмові зі співробітниками Держприкордонслужби України він пояснив, що брав участь в акціях протесту проти чинної кремлівської влади, а також відвідував опозиційні групи у соцмережах і сайти. Після цього почалися переслідування з боку російських силовиків, тож він вирішив потрапив до України через Білорусь і прибув до пункту пропуску «Сеньківка» у Чернігівській області.

Гаврилов — інженер-програміст, мешкав у Москві. Брав участь у кількох зустрічах з іншими фігурантами справи «Нового величчя». В березні 2018 року усіх їх затримали представники правоохоронних структур. Кожному з обвинувачуваних загрожує від 2 до 10 років колонії.

Справа «Нового величия» — резонансний процес про створення в 2017 році організації, члени якої звинувачуються у плануванні захоплення влади в Росії. Правозахисники вважають, що структура була створена російськими спецслужбами.

Раніше двоє співробітників російських органів внутрішніх справ попросили про політичний притулок в Україні. Вони заявили, що їх переслідують у Росії за дотримання принципової позицію щодо протидії злочинності.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

«Не вважаю, що ми здали інтереси країни»: Сенцов висловився про про марш «Ні — капітуляції»

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов висловив свою думку про президента України Володимира Зеленського й прокоментував марш «Ні — капітуляції»

Новини України
10:58
Новини партнерів
Загрузка...