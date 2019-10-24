Сергій Гаврилов попросив політичного притулку в Україні, «ВКонтакте»

https://racurs.ua/ua/n128505-zmi-nazvaly-im-ya-rosiyanyna-yakyy-utik-do-ukrayiny-i-poprosyv-politychnogo-prytulku.html

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Політичний притулок в Україні знадобився росіянину Сергію Гаврилову, фігуранту справи «Нового величчя». Днями він утік із РФ до України.

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Громадянин РФ перебував під домашнім арештом. Про це повідомляє російське опозиційне видання «Грани».

У розмові зі співробітниками Держприкордонслужби України він пояснив, що брав участь в акціях протесту проти чинної кремлівської влади, а також відвідував опозиційні групи у соцмережах і сайти. Після цього почалися переслідування з боку російських силовиків, тож він вирішив потрапив до України через Білорусь і прибув до пункту пропуску «Сеньківка» у Чернігівській області.

Гаврилов — інженер-програміст, мешкав у Москві. Брав участь у кількох зустрічах з іншими фігурантами справи «Нового величчя». В березні 2018 року усіх їх затримали представники правоохоронних структур. Кожному з обвинувачуваних загрожує від 2 до 10 років колонії.

Справа «Нового величия» — резонансний процес про створення в 2017 році організації, члени якої звинувачуються у плануванні захоплення влади в Росії. Правозахисники вважають, що структура була створена російськими спецслужбами.

Раніше двоє співробітників російських органів внутрішніх справ попросили про політичний притулок в Україні. Вони заявили, що їх переслідують у Росії за дотримання принципової позицію щодо протидії злочинності.