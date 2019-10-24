Дифтерія на Закарпатті: регіон просить МОЗ про термінове постачання сироватки. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n128506-dyfteriya-na-zakarpatti-region-prosyt-moz-pro-terminove-postachannya-syrovatky.html

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Спалах дифтерії на Закарпатті виявився куди серйознішим, ніж очікувалося. Станом на 24 жовтня в області немає протидифтерійних сироваток, які необхідні для лікування дифтерії. Також тут немає й інших життєво важливих медикаментів.

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Керівництво Закарпаття просить від Міністерства охорони здоров’я та від інших областей передати важливі препарати, так як всі ті, які були в області, вже використані. Про це сьогодні заявив директор КНП Обласна клінічна інфекційна лікарня Михайло Поляк, передає УНІАН.

За його словами, в лікарню доставили вже 15 пацієнтів, у яких виявили дифтерію. Чотирьом з них ввели сироватку, а лікування інших неможливе без препаратів.

При цьому він визнав, що всі пацієнти в стабільному стані і зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Закарпаття звернулося до МОЗ та в інші області з проханням провести перерозподіл цих життєво необхідних для лікування дифтерії медикаментів. На жаль, в Україні цей препарат не закуповували кілька років. Остання поставка в регіони відбулася завдяки гуманітарній допомозі з Індії, — додав Поляк.

Нагадаємо, що влітку в Україні була проведена масова вакцинація українців від дифтерії і правця.