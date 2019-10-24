Дифтерия на Закарпатье: регион просит Минздрав о срочных поставках сыворотки. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n128506-difteriya-na-zakarpate-region-prosit-minzdrav-o-srochnyh-postavkah-syvorotki.html

Ракурс

Вспышка дифтерии на Закарпатье оказалась куда более серьезной, чем ожидалось. По состоянию на 24 октября в области нет противодифтерийных сывороток, которые необходимы для лечения дифтерии. Также здесь нет и других жизненно важных медикаментов.

Loading...

Руководство Закарпатья просит от Министерства здравоохранения и от других областей передать важные препараты, так как все те, которые были в области, уже использованы. Об этом сегодня заявил директор КНП Областная клиническая инфекционная больница Михаил Поляк, передает УНИАН.

По его словам, в больницу доставили уже 15 пациентов, у которых обнаружили дифтерию. Четырем из них ввели сыворотку, а лечение остальных невозможно без препаратов.

При этом он признал, что все пациенты в стабильном состоянии и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Закарпатье обратилось в Минздрав и в другие области с просьбой произвести перераспределение этих жизненно необходимых для лечения дифтерии медикаментов. К сожалению, в Украине этот препарат не закупали несколько лет. Последняя поставка в регионы состоялась благодаря гуманитарной помощи из Индии, — добавил Поляк.

Напомним, что летом в Украине была проведена массовая вакцинация украинцев от дифтерии и столбняка.