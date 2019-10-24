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Ракурс
Зеленский заявил о желании покупать военные самолеты у Бразилии. Фото: ОПУ

Зеленский заявил о желании покупать военные самолеты у Бразилии

24 окт 2019, 11:43
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Владимир Зеленский, президент Украины, заинтересован в поставках в страну военных самолетов бразильского производства.

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Как заявил президент Бразилии Жаир Болсонару по итогам встречи с Зеленским в Японии, речь идет о самолетах Super Tucano. В Бразилии уже начали рассматривать вопрос о поставках самолетов Киеву, написал бразильский лидер в Twitter.

Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства, — отметил он.

Во время общения главы государств также обсудили экономические вопросы и инициативы перезапуска космического проекта с использованием космодрома Алкантара.

Отметим, что Super Tucano представляет собой легкий турбовинтовой штурмовик, который был разработан бразильской компанией Embraer. Данные летательные аппараты вооружены пулеметом и пушкой, которую можно оснастить ракетами и бомбами.

Напомним, что Зеленский принял участие в церемонии интронизации (процедуры официального посвящения на высший пост в государстве) нового императора Японии 59-летнего Нарухито.

Источник: Ракурс


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