Новини України

Двієчники з Генпрокуратури: 30% прокурорів не склали тестів. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n128511-dviiechnyky-z-genprokuratury-30-prokuroriv-ne-sklaly-test.html

Ракурс

​Переатестація прокурорів в Україні триває і вже зараз є цікаві деталі цього процесу. Так, близько третини прокурорів не змогли скласти тестів на знання законодавства.

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Близько 30% прокурорів не набрали прохідний бал під час переатестації. При цьому експерт Євген Крапівін вважає, що в регіональних прокуратурах ситуація буде куди більш плачевною. На своїй сторінці в Facebook він написав, що в обласних прокуратурах сильно «роздутий» штат прокурорів через адміністративні посади.

Тому не думайте, що це прокурори такі некваліфіковані, можливо це просто ті «влаштовані попередниками діти/куми/свати/брати», які не виконували чисто прокурорських функцій, — пише він.

Як йдеться на сайті ГПУ, остаточні результати іспиту серед прокурорів ГПУ будуть оприлюднені після завершення тестування, 24 жовтня.

Водночас головний військовий прокурор України Віктор Чумак у Facebook написав, що тести склали лише 707 осіб із 1000, які працюють у ГПУ.

Нагадаємо, що до Окружного адміністративного суду міста Києва поступив ще один позов про новий порядок проходження атестації прокурорів. Заявник оскаржив право використовувати анонімні повідомлення під час цього процесу.