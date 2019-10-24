Посада генпрокурора: Шокін отримав відмову від Верховного суду і скаржиться до ЄСПЛ. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n128512-posada-genprokurora-shokin-otrymav-vidmovu-vid-verhovnogo-sudu-i-skarjytsya-do-iespl-dokument.html

Ракурс

Віктор Шокін, колишній генеральний прокурор України, отримав відмову від Верховного суду у відновленні його на посаді.

Loading...

Рішення ухвалила колегія суддів касаційної палати ВС після того, як Шокін не з’явився на засідання за його ж позовом про поновлення на посаді генпрокурора України, повідомляють сьогодні «Українські новини».

При цьому Шокін ще може оскаржити це рішення у Великій палаті ВС.

Також Шокін просить Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) визнати незаконним його звільнення. Видання опублікувало копію листа секретаріату суду про прийняття відповідної заяви.

Позов до ЄСПЛ соратник Януковича подав ще восени 2017 року. Шокін заявляє, що в Україні порушують його право на справедливий суд.

Наразі справа в ЄСПЛ перебуває на стадії комунікації. Відповідачем вказано державу Україна, але в суді не уточнили, яку саме компенсацію вимагає Шокін.

Як відомо, навесні 2016 року Верховна Рада дозволила звільнити Шокіна, після чого тодішній президент Петро Порошенко ухвалив відповідне рішення. Шокін вважає, що підсумки голосування в Раді за його відставку було сфальсифіковано, зокрема, шляхом підкупу нардепів.

У 2017 році він подав позов до Вищого адмінсуду, вимагаючи повернути йому посаду генпрокурора, але отримав відмову. Після цього він звернувся до Верховного суду.