Новости Украины

Некоторые депутаты "Слуги народа" ведут двойную жизнь - Корниенко. Фото: Цензор

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Ракурс

Депутаты «Слуги народа» ведут двойной образ жизни, считает народный избранник от данной фракции Александр Корниенко. По его словам, речь идет о том, что во время заседания Рады они поддерживают политику фракции, а на заседаниях комитетов голосуют иначе.

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Корниенко не считает, что депутаты его фракции массово продались олигархам, но не исключил, что некоторые из них все же пошли на этот шаг. В данный момент фракция анализирует то, как депутаты работают в комитетах и фракциях, чтобы выяснить избранников, которые ведут двойную жизнь, сказал он в интервью «Украинской правде».

Корниенко признал, что представители крупных промышленных групп регулярно обращаются к депутатам «Слуги народа» с просьбой «о помощи». Нардеп сказал, что к депутатам часто приходят представители олигархов, «которые входят в топ-100».

И они ходят с 29 августа здесь, но просто у нас не было подтверждений, что это было как-то реализовано, — сказал он.

При этом нардеп отметил, что в «Слуге народа» работает так называемая партийная служба безопасности, в которую входят и сами депутаты. По его словам, такие нардепы следят за всем происходящим и делают выводы.

Напомним, что за факт возможного взяточничества депутатами от «Слуги народа» взялась Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая зарегистрировала уголовное производство. Речь идет о расследовании фактов, обнародованных в СМИ, о получении 30 тыс. долл. взятки за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости.