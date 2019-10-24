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Кормление птиц хлебом провоцирует развитие деформации «Крыло ангела», фото: pixabay

Почему нельзя кормить птиц хлебом, рассказали эксперты

24 окт 2019, 13:14
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«Крыло ангела» — это деформация, которая характеризуется тем, что крыло птиц не растет должным образом и не сгибается. Чтобы избежать развития этого состояния у гусей и уток, не следует кормить их хлебом. К такому выводу пришли исследователи.

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Патти Маклафлин из канадского реабилитационного центра рассказала, что с «крылом ангела» птицы не могут летать. Об этом сообщает CBS.

По словам эксперта, жители Оттавы часто бросают остатки хлебобулочных изделий пернатым. В результате многих птиц подвергли эвтаназии из-за проблем с развитием их крыльев. Пища с высоким содержанием углеводов крайне негативно влияет на организм пернатых.

«Крыло ангела» — это нарушение в костной структуре. По мнению специалиста, оно возникает, когда птицы наедаются хлебом, а не самостоятельно добывают необходимую пищу, которая способствовала бы правильному развитию их костей. Это состояние может привести к тому, что птицы будут умирать в дикой природе, не имея возможности пережить суровые зимы, или станут жертвами хищников.

Маклафлин отмечает, что у реабилитационного центра нет ресурсов, чтобы выходить и выловить всех птиц с «крылом ангела». Поэтому центр рекомендует кормить уток или гусей правильными птичьими кормами либо замороженными зернами. нтр рекомендует кормить уток или гусей правильными птичьими или замороженными зернами.

Ранее ученые заявили, что птицы используют социальные сигналы для принятия решений. Состояние окружающей среды влияет на их выбор места для постройки гнезда.


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