Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n128516-proverka-slug-naroda-na-poligrafe-stalo-izvestno-brala-li-vzyatku-olga-vasilevskaya-smagluk.html

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Ольга Василевская-Смаглюк, нардеп от «Слуги народа», прошла проверку на детекторе лжи.

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Результаты проверки показали, что Василевская-Смаглюк не брала взятку, если верить полиграфу, но предложения поступали. При этом известно, что политик скрывает какую-то информацию. Об этом заявила полиграфолог в эфире «112 Украина».

Денег она не брала ни разу никаких за решение вопросов. Единственное что она немного скрывает информацию о том, что подобные — это зафиксировано — предложения были. Возможно, не непосредственно к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения, — отметила эксперт.

Напомним, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский уже прошел тест на полиграфе. Согласно тесту, Дубинский денег не брал. Также нардеп не в курсе, кто из его однопартийцев может быть причастен к коррупционному скандалу. Дубинский пояснил, что не голосовал за законопроект, потому что он содержал коррупционную составляющую.

Ранее сообщилось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура взялась за факт возможного взяточничества в Раде. Правоохранители расследуют факты, обнародованные в СМИ, о получении 30 тыс. долл. взятки за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости.