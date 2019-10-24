У Бангладеш стратять 16 осіб, які спалили живцем дівчину. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n128525-u-bangladesh-stratyat-16-osib-yaki-spalyly-jyvcem-divchynu.html

Ракурс

У Бангладеш завершилося розслідування жорстокого вбивства студентки Нусрат Джахан Рафі, яку спалили живцем навесні цього року. Таку розправу над нею вчинили 16 осіб після того, як вона розповіла громадськості про сексуальні домагання з боку директора школи.

Loading...

Перед смертю студентка встигла розповісти, що директор навчального закладу покликав її в свій кабінет, де почав приставати до неї, повідомляє «Кореспондент» з посиланням на місцевий телеканал NDTV.

Перед нападом на дівчину один з поліцейських незаконно опублікував відео розповіді дівчини про домагання, після чого почалося розслідування. На ролику було видно, як постраждала плаче і закриває обличчя руками.

Директора школи все ж заарештували після розголосу інциденту, після чого дівчині почали погрожувати. Потім її заманили на дах школи, де група людей із закритими обличчами вимагали від неї відкликати заяву. Коли вона відповіла відмовою, її облили бензином і підпалили.

Постраждала отримала 80% опіків тіла, а через чотири дні померла. Незадовго до смерті вона сказала, що серед нападників на неї була шкільна медсестра.

Нагадаємо, що в Брунеї за одностатеві стосунки і подружні зради з минулого літа карають стратою. Закон, який прийняли в середині березня, набув чинності, незважаючи на масові протести і осуд міжнародного співтовариства.