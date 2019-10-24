В Бангладеш казнят 16 человек, которые сожгли заживо девушку. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n128525-v-bangladesh-kaznyat-16-chelovek-kotorye-sojgli-zajivo-devushku.html

Ракурс

В Бангладеш завершилось расследование жестокого убийства студентки Нусрат Джахан Рафи, которую сожгли заживо весной этого года. Такую расправу над ней учинили 16 человек после того, как она рассказала общественности о сексуальных домогательствах со стороны директора школы.

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Перед смертью студентка успела рассказать, что директор учебного заведения позвал ее в свой кабинет, где начал приставать к ней, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на местный телеканал NDTV.

Перед нападением на девушку один из полицейских незаконно опубликовал видео рассказа девушки о домогательствах, после чего началось расследование. На ролике было видно, как пострадавшая плачет и закрывает лицо руками.

Директора школы все же арестовали после огласки инцидента, после чего девушке начали угрожать. Затем ее заманили на крышу школы, где группа людей с закрытыми лицами требовали от нее отозвать заявление. Когда она ответила отказом, ее облили бензином и подожгли.

Пострадавшая получила 80% ожогов тела, а спустя четыре дня скончалась. Незадолго до смерти она сказала, что среди нападавших на нее была школьная медсестра.

Напомним, что в Брунее за однополые отношения и супружеские измены с минувшего лета карают смертной казнью. Закон, который приняли в середине марта, вступил в силу, несмотря на массовые протесты и осуждение международного сообщества.