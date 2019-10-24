Украинцы назвали институты, которым больше всего доверяют. Фото: belta.by

https://racurs.ua/n128524-bolshe-vsego-ukraincy-ne-doveryaut-organam-prokuratury-i-sudam-rezultaty-socoprosa.html

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Граждане Украины больше всего доверяют волонтерам, ветеранам боевых действий на Донбассе и президенту Владимиру Зеленскому.

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Сегодня 69% украинцев доверяют волонтерам, а 67% - ветеранам АТО. Президенту Украины доверяют 66% опрошенных граждан, а Вооруженным силам Украины — 65% респондентов. Церкви доверяют 56% украинцев. Об этом говорится в материале социологической группы «Рейтинг».

Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским главам — 47% украинцев. Рейтинг доверия Национальной гвардии — 46%, а Кабинету министров — 45%. Относительно Верховной Рады, то ей доверяют 44% опрошенных. Общегосударственным СМИ доверяют лишь 42% украинцев, а местным — 43%. Еще 38% доверяют Службе безопасности Украины, а областным государственным администрациям — 32%.

Недоверие у украинцев вызывают силовые структуры и антикоррупционные ведомства. Национальной полиции не доверяют 49%, а доверяют — 31% опрошенных. Относительно пограничников, то им доверяют 41% украинцев и 23% респондентов. Государственном бюро расследований — 41% и 23% соответственно, налоговым органам — 50% и 20%, таможенным органам — 51% и 19%, НАБУ — 49% и 17%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции — 48% и 15%.

Высокий уровень недоверия имеет прокуратура (62%) и суды (66%). Этим институтам доверяют лишь 14−15% граждан.

Социологи в течение 19−22 октября опросили 2 тыс. 500 украинцев от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.

Напомним, в сентябре председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что 39% граждан положительно оценили работу новоизбранного парламента. Спикер отметил, что ранее Раду якобы поддерживало только 4% населения.