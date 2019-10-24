Українці назвали інституції, яким найбільше довіряють. Фото: belta.by

https://racurs.ua/ua/n128524-naybilshe-ukrayinci-ne-doviryaut-organam-prokuratury-ta-sudam-rezultaty-socopytuvannya.html

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Громадяни України наразі найбільше довіряють волонтерам, ветеранам бойових дій на Донбасі та президентові Володимиру Зеленському.

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Сьогодні 69% українців довіряють волонтерам, а 67% - ветеранам АТО. Президенту України довіряють 66% опитаних громадян, а Збройним силам України — 65% респондентів. Церкві довіряють 56% українців. Про це йдеться в матеріалі соціологічної групи «Рейтинг».

Громадським організаціям довіряють 48% респондентів, міським/сільським головам — 47% українців. Рейтинг довіри Національній гвардії — 46%, а Кабінету міністрів — 45%. Щодо Верховної Ради, то їй довіряють 44% опитаних. Загальнодержавним ЗМІ довіряють лише 42% українців, а місцевим — 43%. Ще 38% довіряють Службі безпеки України, а обласним державним адміністраціям — 32%.

Недовіру в українців викликають силові структури та антикорупційні відомства. Національній поліції не довіряють 49%, а довіряють — 31% опитаних. Щодо прикордонників, то їм довіряють 41% українців та 23% респондентів. Державному бюро розслідувань — 41% та 23% відповідно, податковим органам — 50% та 20%, митним органам — 51% та 19%, НАБУ — 49% та 17%, Національному агентству з питань запобігання корупції — 48% та 15%.

Високий рівень недовіри має прокуратура (62%) та суди (66%). Цим інституціям довіряють лише 14−15% громадян.

Соціологи впродовж 19−22 жовтня опитали 2 тис. 500 українців від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,0%.

Нагадаємо, у вересні голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відзначив, що 39% громадян позитивно оцінили роботу новообраного парламенту. Спікер зазначив, що раніше Раду нібито підтримувало тільки 4% населення.