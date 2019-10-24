Російський суд прийняв очікуване рішення по "Укртатнафті" і зажадав від України 112 млн доларів. Фото: Діло

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Верховний суд Російської Федерації вимагає від України виплати 112 млн дол. за «Укртатнафту». Таким чином, російський суд очікувано відхилив касаційну скаргу української сторони з приводу виплати компенсацій російській компанії «Татнафта».

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Згідно з матеріалами справи, «Татнафта» нібито зазнала серйозних збитків після того, як втратила свою частку в українській компанії. У постанові суду йдеться, що Верховний суд «не знайшов підстав для перегляду рішень Арбітражного суду Ставропольського краю і постанови Арбітражного суду Північно-Кавказького округу».

Варто зазначити, що в російському суді Україна намагалася оскаржити минулі рішення судів. Всі вони, цілком очікувано, були прийняті на користь російської компанії.

Крім того, у Верховному суді дали добро на конфіскацію українського майна, яке знаходиться на російській території.

Міжнародний арбітраж у липні 2014 року зобов’язав Україну виплатити «Татнафті» компенсацію у розмірі 112 млн дол. плюс відсотки у справі «Укртатнафти». Всього від України зажадали близько 144 млн дол.

Нагадаємо, що Україна продовжує судитися з Росією в Європейському суді з прав людини. Всього в ЄСПЛ розглядають п’ять міждержавних справ України проти Росії. Всі вони були відкриті після початку агресії РФ проти України. В ЄСПЛ також надійшли більше 4 тис. окремих заяв, пов’язаних з подіями на Донбасі і в Криму.