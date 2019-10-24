Новости Украины

Российский суд принял ожидаемое решение по "Укртатнафте" и потребовал от Украины 112 млн долларов. Фото: Дело

https://racurs.ua/n128522-rossiyskiy-sud-prinyal-ojidaemoe-reshenie-po-ukrtatnafte-i-potreboval-ot-ukrainy-112-mln-dollarov.html

Ракурс

Верховный суд Российской Федерации требует от Украины выплаты 112 млн долл. за «Укртатнафту». Таким образом, российский суд ожидаемо отклонил кассационную жалобу украинской стороны по поводу выплаты компенсаций российской компании «Татнефть».

Loading...

Согласно материалам дела, «Татнефть» якобы понесла серьезные убытки после того, как потеряла свою долю в украинской компании. В постановлении суда говорится, что Верховный суд «не нашел оснований для пересмотра решений Арбитражного суда Ставропольского края и постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа».

Стоит отметить, что в российском суде Украина пыталась обжаловать прошлые решения судов. Все они, вполне ожидаемо, были приняты в пользу российской компании.

Кроме того, в Верховном суде дали добро на конфискацию украинского имущества, которое находится на российской территории.

Международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить «Татнефти» компенсацию в размере 112 млн долл. плюс проценты по делу «Укртатнафты». Всего с Украины потребовали около 144 млн долл.

Напомним, что Украина продолжает судиться с Россией в Европейском суде по правам человека. Всего в ЕСПЧ рассматривают пять межгосударственных дел Украины против России. Все они были открыты после начала агрессии РФ против Украины. В ЕСПЧ также поступили более 4 тыс. отдельных заявлений, связанных с событиями на Донбассе и в Крыму.