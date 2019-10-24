«Астон Мартин» выпустит мотоцикл. Фото: pxhere.com

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Ракурс

Автомобильная компания Aston Martin (Астон Мартин) планирует впервые в своей истории столетний выпустить двухколесный транспорт.

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Мотоцикл британцы разработают совместно с маркой Brough Superior. Публичный показ новинки состоится на Миланском международном мотосалоне. Планируется выпуск ограниченной серии байков. Об этом 24 октября сообщает Motorcycle News.

Фирма Brough Superior была очень популярной во времена Второй мировой войны. Тогда ее мотоциклы называли «Rolls-Royce среди мотоциклов», часто такой двухколесный транспорт стоил больше чем дом. В 1940 году марка перестала существовать, ее восстановили в начале XXI в. благодаря усилиям энтузиаста Марка Афема.

Новый мотоцикл восстановлена Brough Superior показала в 2013 году на шоу EICMA в Милане. Байк получил титановую раму, а в качестве двигателя использовали мотор V-Twin объемом 997 куб. см с водяным охлаждением. Транспорт оборудовали амортизаторами Öhlins и тормозами Beringer 4D с роторами из нержавеющей стали. Еще фирма разработала мотоцикл Pendine Sand Race и байк Anniversary.

Напомним, американская компания Harley-Davidson на CES 2019 представила свой первый электробайк LiveWire. Этот мотоцикл в базовой комплектации будет стоить 29 тыс. 799 долл.