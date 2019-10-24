Горбатюк рассказал о приостановлении расследования по делу Майдана, фото: Апостроф

https://racurs.ua/n128519-delo-maydana-gorbatuk-rasskazal-o-priostanovlenii-rassledovaniya.html

Ракурс

Дело Майдана на данный момент не расследуются сотрудники Генеральной прокуратуры.

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Сергей Горбатюк, бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры, рассказал сегодня на брифинге, что процесс приостановлен. Об этом сообщают «Українські новини».

За годы его деятельности, как считает сам Горбатюк, управления спецрасследований демонстрировало высокие показатели. В деле о расстреле людей на Майдане Независимости 448 лицам было сообщено о подозрении. Всего в судебные инстанции передали 298 обвинительных актов, по которым было вынесено 57 приговоров.

При этом Горбатюк добавил, что шесть следователей его управления не прошли переаттестацию, хотя они, по его мнению, успешно расследовали дела об убийстве активистов в начале 2014 года.

Также Горбатюк обвинил генпрокурора Руслана Рябошапку и его заместителя Виктора Чумака в игнорировании поручения президента Украины Владимира Зеленского о помощи в расследовании дел Майдана. А в новый департамент надзора не назначены работники, которые вели расследование этих уголовных производств последние 5 лет.

Напомним, что приказом Рябошапки от 22 октября Горбатюк уволен с занимаемой должности. Это решение в ГПУ объяснили якобы реорганизацией ведомства.