Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины, ей должны выплатить 3,6 тыс. евро. Фото: Главком

https://racurs.ua/n128520-shtepa-vyigrala-delo-v-espch-protiv-ukrainy-ey-doljny-vyplatit-3-6-tys-evro.html

Ракурс

Неля Штепа, бывший мэр Славянска Донецкой области, выиграла дело против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По решению суда, украинское руководство должно выплатить Штепе 3,6 тыс. евро компенсации.

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Речь идет о нарушении сразу двух статей Европейской конвенции по правам человека, которое подтвердили в ЕСПЧ. Решение суда опубликовано на его сайте.

В частности, Штепа жаловалась на длительное и неоправданное заключение. Также она подала иск против руководства страны за то, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

Теперь Штепа должна получить 2,6 тыс. евро в качестве нематериального ущерба. Еще 1 тыс. евро Украина должна заплатить за судебные расходы.

В интервью «Ракурсу» в феврале этого года защитник Штепы адвокат Александр Шадрин сообщил следующее: «Прокуратура проиграла этот процесс. Несмотря на весь тот резонанс, который был вокруг. В ЕСПЧ коммуницировано дело (№ 16349/17)».

Как известно, Штепу задержали в июле 2014 года. В СИЗО она пробыла до 20 сентября 2017 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. В 2017 году члены террористических ЛДНР внесли Штепу в список лиц, которых они хотят выменять на украинских заложников.