Штепа виграла справу в ЄСПЛ проти України, їй повинні виплатити 3,6 тис. євро. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n128520-shtepa-vygrala-spravu-v-iespl-proty-ukrayiny-yiy-povynni-vyplatyty-3-6-tys-ievro.html

Ракурс

Неля Штепа, колишній мер Слов’янська Донецької області, виграла справу проти України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). За рішенням суду, українське керівництво має виплатити Штепі 3,6 тис. євро компенсації.

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Йдеться про порушення одразу двох статей Європейської конвенції з прав людини, що було визнано в ЄСПЛ. Рішення суду опубліковано на його сайті.

Зокрема, Штепа скаржилася на тривале і невиправдане ув’язнення. Також вона подала позов проти керівництва країни за те, що кримінальне провадження проти неї було необґрунтовано тривалим.

Тепер Штепа має отримати 2,6 тис. євро як відшкодування нематеріального збитку. Ще 1 тис. євро Україна повинна заплатити за судові витрати.

В інтерв’ю «Ракурсу» у лютому цього року захисник Штепи адвокат Олександр Шадрін повідомив наступне: «Прокуратура програла цей процес. Незважаючи на весь той резонанс, який був довкола. В ЄСПЛ комуніковано справу (№ 16349/17)».

Штепу затримали у липні 2014 року. В СІЗО вона пробула до 20 вересня 2017 року. Її підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та створенні терористичної організації. У 2017 році члени терористичних ЛДНР внесли Штепу до спискуосіб, яких вони хочуть виміняти на українських заручників.