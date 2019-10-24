Чорні ріелтори з тортурами відбирали житло в Бердянську, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128515-u-berdyansku-pid-torturamy-ludy-viddavaly-svoie-jytlo-chornym-rieltoram-foto.html

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Чорні ріелтори у Бердянську тортурами змушували жителів міста віддавати своє житло.

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Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію з затримання зловмисників. Про це сьогодні повідомляє сайт відомства.

Ватажки угруповання під виглядом ріелторів шукали одиноких пенсіонерів та інвалідів, намагалися отримати згоду на переоформлення їхніх домівок на підставних осіб. У разі відмови вони застосовували до них психологічний та фізичний тиск. Загалом задокументовано дев’ять таких фактів.

Затримати бандитів вдалося, коли вони викрали місцевого пенсіонера й незаконного утримували його в одній із будівель. Ще одного потерпілого вони оформили на примусове лікування до міського протитуберкульозного диспансеру.

Співробітники СБУ під час спецоперації звільнили викрадених людей і затримали організаторів угруповання. Вони вилучили незареєстровану травматичну та вогнепальну зброю і велику кількість паспортів. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, котрі були причетні до схеми.

Раніше на Одещині зловмисник вимагав 50 тис. дол. від травматолога. Він представлявся співробітником СБУ і звинувачував медика у незаконній торгівлі препаратами й одержанні хабарів.