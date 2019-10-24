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Черные риелторы с пытками отбирали жилье в Бердянске, фото: Офис президента

В Бердянске под пытками люди отдавали свое жилье черным риелторам (ФОТО)

24 окт 2019, 14:13
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Черные риелторы в Бердянске пытками заставляли жителей города отдавать свое жилье.

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию злоумышленников. Об этом сегодня сообщает сайт ведомства.

Главари группировки под видом риелторов искали одиноких пенсионеров и инвалидов и пытались получить согласие на переоформление их домов на подставных лиц. В случае отказа они применяли к ним психологический и физический давление. Всего задокументированы девять таких фактов.

Задержать злоумышленников удалось, когда они похитили местного пенсионера и незаконного его удерживали в одном из зданий. Еще одного потерпевшего они оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезного диспансера.

У Бердянську під тортурами люди віддавали своє житло чорним ріелторам, фото: СБУ

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации освободили похищенных людей и задержали организаторов группы. Они изъяли незарегистрированное травматическое и огнестрельное оружие, а также множество паспортов. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Ранее в Одесской области злоумышленник требовал 50 тыс. дол. у травматолога. Он представлялся сотрудником СБУ и обвинял медика в незаконной торговле препаратами и получении взяток.

Источник: Ракурс


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