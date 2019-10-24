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Мошенники присвоили деньги ветеранов АТО. Фото: jur24pro.ru

Мошенники присвоили 7 млн грн, которые предназначались ветеранам войны на Донбассе — Генпрокуратура (ФОТО)

24 окт 2019, 14:08
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Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые действовали на территории Тернопольской и Киевской областей.

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Злоумышленники завладели средствами, которые предназначались участникам боевых действий на Донбассе в виде выплаты одноразовой денежной помощи в случае наступления инвалидности. Мошенники смогли обогатиться на довольно солидную сумму. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, дельцы привлекали к противоправной схеме должностных лиц лечебных учреждений. Те, вероятно, помогали изготавливать соответствующие медицинские документы о наступлении инвалидности. Сотрудники прокуратуры задокументировали около 20 эпизодов неправомерного назначения финансовой помощи.

Установлено, что в течение 2018−2019 годов мошенники нанесли государству ущерб на сумму свыше 7 млн грн. Силовики устроили обыски и изъяли деньги в сумме 200 тыс. грн и 6 тыс. долл, банковские карты участников боевых действий и тому подобное.

Злоумышленники присвоили деньги ветеранов. Фото: Генпрокуратура

Напомним, в Киеве задержали мошенника, который путем обмана, потребовал от кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области (проект LIFT) взятку в сумме 150 тыс. долл. Мужчина заявлял, что обладает связями в Офисе президента и поможет с трудоустройством.

Источник: Ракурс


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