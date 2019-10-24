Новости Украины

Богдану готовят подозрение за преступление, совершенное при работе с Азаровым - СМИ. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n128517-bogdanu-gotovyat-podozrenie-za-prestuplenie-sovershennoe-pri-rabote-s-azarovym-smi.html

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Андрей Богдан, глава Офиса президент Украины, может получить подозрение в нарушении закона при работе в правительстве Украины во времена Николая Азарова.

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Данный вопрос рассматривает Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры, сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на собственные источники в ГПУ.

По данным собеседника агентства, 21 октября в управлении обсуждали вопрос о том, есть ли достаточно оснований для того, чтобы сообщить Богдану о подозрении.

Следствие считает, что нынешний руководитель ОПУ влиял на решение судов по поводу незаконного взыскания с Украины 3,1 млрд грн по государственным гарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.

Собеседник отметил, что такие действия были нужны для того, чтобы привлечь к ответственности лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По информации источников агентства, именно Богдан занимался подготовкой юридических материалов Кабмина по данному процессу. Его подозревают в том, что он якобы допустил незаконное взыскание государственных средств, при этом не сообщив о преступлении в ГПУ.

Напомним, что в сентябре «Схемы» сообщили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19−20 ноября 2013 года. После этого правительство резко изменило геополитический курс и остановило подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.