Богдану готують підозру за злочин, скоєний при роботі з Азаровим - ЗМІ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n128517-bogdanu-gotuut-pidozru-za-zlochyn-skoienyy-pry-roboti-z-azarovym-zmi.html

Ракурс

Андрій Богдан, голова Офісу президент України, може отримати підозру в порушенні закону під час роботи в уряді України за часів Миколи Азарова.

Loading...

Це питання розглядає Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на власні джерела в ГПУ.

За даними співрозмовника агентства, 21 жовтня в управлінні обговорювали питання про те, чи є достатньо підстав для того, щоби повідомити Богдану про підозру.

Слідство вважає, що нинішній керівник ОПУ впливав на рішення судів щодо незаконного стягнення з України 3,1 млрд грн за державними гарантіями корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії.

Співрозмовник зазначив, що такі дії були потрібні для того, щоби притягнути до відповідальності лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко. За інформацією джерел агентства, саме Богдан займався підготовкою юридичних матеріалів Кабміну в цьому процесі. Його підозрюють у тому, що він нібито допустив незаконне стягнення коштів, при цьому не повідомивши про злочин до ГПУ.

Нагадаємо, що у вересні «Схеми» повідомили, що Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори до Санкт-Петербургу 19−20 листопада 2013 року. Після цього уряд різко змінив геополітичний курс і зупинив підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.