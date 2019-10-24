Шахраї привласнили гроші ветеранів АТО. Фото: jur24pro.ru

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Правоохоронці Тернопільщини викрили групу шахраїв, які діяли на території Тернопільської та Київської областей.

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Зловмисники заволоділи коштами, які призначалися учасникам бойових дій на Донбасі у виді виплати одноразової грошової допомоги у разі настання інвалідності. Шахраї змогли збагатитися на доволі солідну суму. Про це 24 жовтня повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

За версією слідства, ділки залучали до протиправної схеми посадовців лікувальних закладів. Ті, ймовірно, допомагали виготовляти відповідні медичні документи про настання інвалідності. Співробітники прокуратури задокументували близько 20 епізодів неправомірного призначення фінансової допомоги.

Встановлено, що впродовж 2018−2019 років шахраї завдали державі збитків на суму понад 7 млн грн. Силовики влаштували обшуки й вилучили гроші в сумі 200 тис. грн та 6 тис. дол, банківські картки учасників бойових дій тощо.

Нагадаємо, у Києві затримали шахрая, який шляхом обману, вимагав від кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект LIFT) хабар у сумі 150 тис. дол. Чоловік заявляв, що володіє зв’язками в Офісі президента й допоможе з працевлаштуванням.