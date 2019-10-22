У Києві затримали групу чорних скупників із 62 кг золота. Фото: Pixabay

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Ракурс

Чорні скупники золота в Києві були затримані на гарячому. Зловмисники скуповували лом дорогоцінного металу у населення і ломбардів, після чого виготовляли з нього ювелірні вироби з метою реалізації.

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Групу, яка організувала схему ухилення від сплати податків, затримали київські правоохоронці. Шахраї скуповували лом, переплавляли дорогоцінний метал, після чого продавали його. При цьому підозрювані приховували фактичні обсяги реалізації, що дозволило їм ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

У ході обшуків у зловмисників вилучили понад 62 кг золота у вигляді ювелірних виробів і лому. Крім того, у затриманих вилучили готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму в 3 млн грн. Також у ході обшуків були виявлені чорнові записи та інші документи, які доводять протиправну діяльність затриманих.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів).

Нагадаємо, що рекордну контрабанду золотих злитків затримали в Японії. Правоохоронці заявляють, що ця контрабанда дорогоцінних металів є найбільшою в історії країни. Контрабандисти намагалися провести до Японії з Гонконгу дві партії золотих злитків загальною вагою в 420 кг.