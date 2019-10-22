Позбавлення NewsOne ліцензії, фото: publicdomainpictures

https://racurs.ua/ua/n128428-pozbavlennya-newsone-licenziyi-sud-vidkryv-provadjennya.html

Ракурс

Канал NewsOne можуть позбавити ліцензії, відповідне питання розгляне Окружний адміністративний суд Києва.

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Нацрада з телерадіомовлення подала позов щодо анулювання прав на мовлення компанії «Новини 24 години» (логотип NewsOne). Про це сьогодні повідомляє «Судова влада».

Справу розглянуть у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

У липні канал NewsOne анонсував телеміст спільно з російським пропагандистським телеканалом «Росія 1». В. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов запропонував скликати засідання Ради нацбезпеки й оборони для запровадження санкцій проти юридичних осіб, які мовлять під логотипами «112 Україна» та NewsOne. Юрій Луценко, який на той час займав посаду генпрокурора, звинуватив бенефіціарів NewsOne в отриманні фінансування з оборонних замовлень Росії.

У РНБО вирішили провести нараду з питань гарантування інформаційної безпеки України. Правоохоронним структурам було доручено перевірити факт порушення телеканалами законодавства, а Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для відповідного розслідування.

Нагадаємо також, що в жовтні в РНБО заявили, що проти телеканалів NewsOne та «112 Україна» санкції не вводитимуть, оскільки для обмежувальних заходів нібито немає підстав.