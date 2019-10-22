Лишение NewsOne лицензии, фото: publicdomainpictures

https://racurs.ua/n128428-lishenie-newsone-licenzii-sud-otkryl-proizvodstvo.html

Ракурс

Канал NewsOne могут лишить лицензии, соответствующий вопрос рассмотрит Окружной административный суд Киева.

Loading...

Нацсовет по телерадиовещанию подал иск об аннулировании прав на вещание компании «Новости 24 часа» (логотип NewsOne). Об этом сегодня сообщает «Судебная власть».

Дело рассмотрят в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон.

В июле канал NewsOne анонсировал телемост совместно с российским пропагандистским телеканалом «Россия 1». И. о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами «112 Украина» и NewsOne. Юрий Луценко, который в то время занимал должность генпрокурора, обвинил бенефициаров NewsOne в получении финансирования из оборонных заказов РФ.

Напомним также, что в октябре в СНБО заявили, что против телеканалов NewsOne и «112 Украина» не будут вводить санкции, поскольку для ограничительных мер якобы нет оснований.