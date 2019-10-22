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Ракурс
Лишение NewsOne лицензии, фото: publicdomainpictures

Лишение NewsOne лицензии: суд открыл производство

22 окт 2019, 16:26
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Канал NewsOne могут лишить лицензии, соответствующий вопрос рассмотрит Окружной административный суд Киева.

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Нацсовет по телерадиовещанию подал иск об аннулировании прав на вещание компании «Новости 24 часа» (логотип NewsOne). Об этом сегодня сообщает «Судебная власть».

Дело рассмотрят в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон.

В июле канал NewsOne анонсировал телемост совместно с российским пропагандистским телеканалом «Россия 1». И. о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами «112 Украина» и NewsOne. Юрий Луценко, который в то время занимал должность генпрокурора, обвинил бенефициаров NewsOne в получении финансирования из оборонных заказов РФ.

Напомним также, что в октябре в СНБО заявили, что против телеканалов NewsOne и «112 Украина» не будут вводить санкции, поскольку для ограничительных мер якобы нет оснований.

Источник: Ракурс


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